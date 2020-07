Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Montagabend in Neumarkt gekommen. Eine 85-jährige Autofahrerin fuhr, sie hatte ihren 13-jährigen Enkel dabei, in einen mit einer Stop-Tafel gekennzeichneten Kreuzungsbereich ein. Dort kam es zum Zusammenstoß mit einem Lkw eines Flachgauers (55). Die Vollbremsung des Lkw-Lenkers konnte den Aufprall nicht mehr verhindern. Die Frau verstarb noch an der Unfallstelle, ihr Enkel wurde leicht verletzt.