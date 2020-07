Feueralarm in der Nacht auf Dienstag im Tiroler Unterland: In Kirchbichl (Bezirk Kufstein) geriet laut Polizei ein vor einer Disco abgestellter Pkw in Brand - die Flammen griffen folglich auf die Fassade und den Dachstuhl der Diskothek über. Nach ersten Ermittlungen vermutet die Polizei „mit hoher Wahrscheinlichkeit“ Brandstiftung als Ursache.