Doch der Superstar, der am Sonntag in Budapest seinen 86. Grand-Prix-Sieg einfuhr, konzentriert sich weiterhin nur auf seine Rennfahrerkarriere. „Bei allem, was auf der Welt passiert, ist mein einziger Ausweg, die Emotionen und die Energie zu trainieren und zu kanalisieren, um meinen Körper stärker aufzubauen“, schrieb Hamilton auf Instagram. Und alle Experten sind sich sicher: Das ist der beste Lewis, den es je gab!