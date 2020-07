Europaministerin Karoline Edtstadler hat die Verhandlungsführung von Bundeskanzler Sebastian Kurz (beide ÖVP) einmal mehr gegen Kritik aus den Reihen der Opposition und dem Ausland verteidigt. „Es geht beides, sich solidarisch zu zeigen in Europa, (...) aber trotzdem auf die eigenen Interessen, auf die der Steuerzahler zu schauen“, betonte Edtstadler am Montagabend in der „Zeit im Bild 2“. Sie zeigte sich zudem sicher, dass der Widerstand Polens und Ungarns weichen wird.