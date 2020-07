Binotto will stattdessen alle Abteilungen einbeziehen. „Es könnte auch notwendig sein, dass wir auf unsere Organisation schauen müssen, um unsere Arbeitsmethoden zu verbessern und zu stärken, wo die Not am größten ist“, betonte der 50-Jährige. Doch Entlassungen machen seiner Meinung nach jetzt keinen Sinn. „Ich finde es amüsant, einige Geschichten zu lesen, die die Runde machen: Nicht durch Entlassung von Mitarbeitern macht man ein Auto schneller.“