Mit einem Polizistentrick und vorgetäuschtem Notfall wollte ein bisher unbekannter Täter am Montag am Telefon zwei ältere Damen in Klagenfurt abzocken. In einem Fall verlangte der falsche Polizist sogar 80.000 Euro. Zum Glück konnte in beiden Fällen erkannt werden, dass es sich dabei um eine dreiste Betrugsmasche handelt.