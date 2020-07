Die 50-jährige Klagenfurterin hat am Montag aufgrund der Medienberichte bei der Polizei Anzeige erstattet. Sie war am 16. Juli mit ihrem Pkw in der Völkermarkter Straße in Klagenfurt unterwegs, wo sie einen dunklen Fiat Qubo auf einer Bushaltestelle wahrnahm. Als sie an ihrer Wohnadresse angekommen war, stand der Italiener plötzlich neben ihr und machte ihr mittels einer Übersetzer-App deutlich, dass sie beim Vorbeifahren den Außenspiegel seines Pkw gestreift hätte. Der Schaden würde 224 Euro betragen. Die Frau fühlte sich völlig überrumpelt und übergab dem Schwindler 100 Euro, der sich damit sofort aus dem Staub machte. Zur Sicherheit fotografierte das Kennzeichen; dieses lautet EJ-694EG.