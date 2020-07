Am 20. Juli gegen 15:15 Uhr fuhr ein 16-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck mit einem Mofa in Atzbach in Richtung Wolfsegg. Hinter dem Mopedlenker fuhr eine Zivilstreife hinterher. Im Ortsgebiet von Wolfsegg, in einer 30km/h-Beschränkung, lenkte der Angezeigte das Moped mit einer Geschwindigkeit von ca. 100 km/h.