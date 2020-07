Vielen im Bezirk Mattersburg ist es wahrscheinlich schon aufgefallen: Die Anzahl der Polizeistreifen in der Region hat sich merklich gesteigert. Die Commerzialbank-Filialen in Mattersburg, Hirm, Krensdorf, Draßburg, Zemendorf, Baumgarten, Schattendorf und Forchtenstein würden vermehrt überwacht werden, weil in nächster Zeit aufgrund der Einlagensicherung mit einem verstärkten Andrang zu rechnen sei, teilt die Exekutive dazu mit.