„Ich weiß, wo der Schuh drückt“

Wer in Summe die Nase vorne hat, führt die Pinken in die Wien-Wahl. So kurios es klingt: Kunze räumt sich selbst gute Chancen ein. „Ich bin seit 30 Jahren in der Wirtschaft erfolgreich, und ich weiß, wo die Wiener der Schuh drückt“, so Kunze. Als Vater zweier Söhne kenne er sich zudem in Bildungsfragen - für die NEOS ganz wichtig - aus. Seine Ideen klingen eigenwillig: „Ich möchte am Neuen Markt einen gemischten Laubwald setzen!“ So soll Wien die Klimaziele erreichen, meint Kunze.