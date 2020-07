Dabei hat Özil seit dem Re-Start der Premier League kein einziges Spiel absolviert. Arsenal-Trainer Mikel Arteta plant nicht mehr mit dem Top-Verdiener, will ihn loswerden, um Platz für neue Spieler zu schaffen. Laut „Bild“ soll sich zuletzt auch Mesuts Ehefrau Amine Gülse für einen Wechsel in die Türkei stark gemacht haben. Die 27-jährige Miss Türkei ist ein Star am Bosporus und würde die fünf Monate alte Tochter Eda gerne in ihrer Heimat aufwachsen sehen.