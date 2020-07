Wegen mutmaßlichen Förderbetrugs in Zusammenhang mit der Kurzarbeit krachte die Finanzpolizei Mitte Mai in die Räumlichkeiten der Volkshilfe Oberösterreich in Schwertberg. Zwei Monate später stellt sich heraus - an den Vorwürfen ist nichts dran. Daher verlief auch eine parlamentarische Anfrage der FPÖ im Sand.