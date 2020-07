Aber man verbindet das auch mit Forderungen, die sich nach der Krise ergeben. Zum einen soll die sichere Versorgung mit heimischen Lebensmitteln sogar in der Bundesverfassung verankert werden. Bei der Produktion ist nämlich in diversen Bereichen noch viel Luft nach oben, etwa beim Fisch. Oder dringendst Handlungsbedarf angezeigt - wie etwa das empörende Thema Tiertransporte zeigt. In den 90er-Jahren wurden noch 90 Prozent des österreichischen Kalbsfleisches in Österreich selbst gegessen. Heute ist das nur noch ein Drittel! Stattdessen werden viele Tierbabys unter teils unsäglichen Bedingungen exportiert - und dafür wiederum Kalbfleisch importiert. Ein krankes System, sagen viele.