Einziges Mädchen in Klasse

Die 31-Jährige besuchte den Informatik-Zweig am Linzer Technikum HTL Paul-Hahn-Straße, wo sie das einzige Mädchen in der Klasse war. An der Kepler-Uni studierte sie Technische Informatik. „Computer, Mathematik und Informatik haben mich schon immer interessiert“, erzählt jene Frau, für die Zehn-Stunden-Tage normal sind.