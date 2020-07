Was völlig kurios ist: Jeder aus dem Trainerteam geht einem Brotberuf nach! Micheu ist bei Intersport als Verkäufer angestellt, „Co“ Martin Lassnig bei A1 VIP-Kundenbetreuer, Goalie-Coach Thomas Lenuweit als Chemie-Laborant bei Steiner-Bau. „Wir sind die einzigen Nicht-Profis im Verein“, lacht Micheu und verrät das Erfolgsrezept mit seinen Assistenten: „Wir sind Freunde. Aber es fliegen oft die Fetzen, wir schreien uns wild an – genau das will ich: nur keine Ja-Sager!“