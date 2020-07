Fahrgäste, die gegen die seit Mitte April geltende Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln verstoßen, müssen sich ab sofort auf Strafen gefasst machen: Am Montag haben die ÖBB die Tragepflicht in ihre Beförderungsbedingungen aufgenommen, uneinsichtigen Reisenden droht nun eine Strafgebühr in der Höhe von 40 Euro.