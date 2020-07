Als Innovations-Ökosystem bezeichnet sich die startup300 AG mit Sitz in Linz. An 28 Start-ups hält man derzeit Beteiligungen, sieben davon sind aus Oberösterreich, wie etwa My Esel, Vresh oder Blockpit. Die „Krone“ sprach mit Vorstand Bernhard Lehner über die Folgen der Corona-Krise auf die Welt der Gründer.