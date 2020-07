Die „Bombe“ war am vergangenen Montag geplatzt: Das legendäre Nightrace auf der Schladminger Planai soll am 26./27. Jänner 2021 gleich als Doppel-Veranstaltung über die Bühne gehen! Sprich zwei Nachtslaloms hintereinander! In der Steiermark wäre das nach den zwei Formel-1-Rennen und dem bevorstehenden „MotoGP-Doppel“ der besten Motorrad-Piloten der Welt im August das nächste absolute Highlight, das die Grüne Mark in den Mittelpunkt der Sportszene rückt.