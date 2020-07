Diese Tragödie sorgte am 22. Februar landesweit für Erschütterung: Der sechsjährige Jan aus Prag war beim Abstieg von der Drachenwand in St. Lorenz am Mondsee mehr als 60 Meter in den Tod gestürzt. Beim Landesgericht Wels wurde gegen seine Mutter (42) inzwischen ein Strafantrag wegen grob fahrlässiger Tötung erhoben.