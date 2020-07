Der angesichts der Coronavirus-Pandemie einberufene Milizeinsatz des Bundesheeres ist de facto beendet. Insgesamt haben seit Anfang Mai rund 1400 Soldaten in 13 Jägerkompanien in allen neun Bundesländern 1,325.000 Personenstunden Dienst geleistet. Dabei legten sie in etwa 300 Heeresfahrzeugen rund 1,5 Millionen Kilometer zurück und wurden mit 319.000 Mahlzeiten versorgt.