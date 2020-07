Fraustadt und Schützen

Frisch eröffnet ist die Ausstellung über die „Freistädter Büchsenschützen“ im Schlossmuseum, viele historische Scheiben sind zu sehen. Das Schützenfest rückt dagegen in den Mai 2021. Im Licht der ganzjährigen Aktion „Fraustadt Freistadt“ finden literarische Spaziergänge statt. Am 29. August ist eine Licht-Klang-Installation am Hauptplatz geplant. Im Herbst gibt es eine Foto-Roas durch Innenhöfe.