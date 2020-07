Auf den Herbst sei man vorbereitet, betont Faßmann. Derzeit würde überlegt, wie sich das Ampelsystem auf die Schulen übertragen lässt und wie die verschiedenen Ampelfarben übersetzt werden. Wo es nötig ist, könne - etwa in der Oberstufe oder bei Großlehrveranstaltungen an Universitäten - weiterhin E-Learning stattfinden. Aber besonders in der Volksschule und in der Unterstufe will Faßmann „möglichst oft persönlichen Unterricht organisieren“.