Ein 34-jähriger Linzer, der am Abend in Linz in der Bürgerstraße mit einem schwarz-weiß lackierten Crossbike unterwegs war, entzog sich der Anhaltung und flüchtete am Gehsteig fahrend. Die Polizisten verloren nach etwa 200 Meter den Sichtkontakt, konnten den Lenker allerdings in einem Hof eines Mehrparteienhauses hinter einer Tür versteckt finden.