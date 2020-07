„Die Corona-Pandemie hat den großen Wert der heimischen Land- und Forstwirtschaft deutlich ins Bewusstsein der Bevölkerung gerückt: Unsere Bäuerinnen und Bauern gehören zur systemsichernden Berufsgruppe“, sagte Titschenbacher am Montag bei einer Präsentation am Grazer Kaiser-Josef-Markt, dem größten Bauernmarkt in Graz. In der Coronaviruskrise habe sich gezeigt, wie verwundbar und brüchig internationale Lieferketten seien. Eine sichere Versorgung sei nur mit heimischen Lebensmitteln und Rohstoffen möglich. Deshalb mache die Landwirtschaftskammer mit einer steiermarkweiten Info-Kampagne - etwa auf Bauernmärkten - auf die systemrelevante Arbeit der Landwirte aufmerksam. Die Selbstversorgung, vorrangig mit wichtigen Lebensmitteln und Rohstoffen, solle in der Bundesverfassung verankert werden.