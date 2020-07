Formel-1-Sportdirektor Ross Brawn hat das Team Racing Point in der Diskussion um ein möglicherweise illegales Rennauto in Schutz genommen. In seiner Kolumne äußerte sich der Brite am Montag auch zu den Vorwürfen und den laufenden Protesten, denen zufolge das Team ein Bauteil von Mercedes einfach kopiert haben soll. „Aus meiner Sicht ist Kopieren Standard in der Formel 1“, schrieb Brawn.