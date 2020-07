Cedric Bösch, Facharzt für Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie ist seit Kurzem bei Vorarlbergs wohl bekanntestem „Schönheits-Doc“, Prof. Manfred Rützler, als Partner eingestiegen. Der erst 37-Jährige absolvierte das Medizinstudium in Wien, es folgten weitere Ausbildungsjahre an namhaften Stationen in Deutschland. 2014 wechselte er in die Abteilung für Plastische-, Hand-, Rekonstruktive und Verbrennungschirurgie der Unfallklinik Tübingen. Hier machte er 2015 seinen Facharzt und wurde zum Oberarzt ernannt.