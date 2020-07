Der vor knapp 63 Jahren in Australien geborene, seit langem in England lebende Sänger durchschreitet die leeren Räume des Londoner Alexandra Palace und setzt sich ans Klavier, um als Solist ganz ohne Publikum seine Lieder für Coronazeiten zu singen. Der Auftritt aus dem Juni wird am Donnerstag (23. Juli) als „globales Streaming-Event“ präsentiert. „Idiot Prayer - Nick Cave Alone At Alexandra Palace“ dürfte all jene bestärken, die den Singer/Songwriter für eine der faszinierendsten Musikerpersönlichkeiten unserer Zeit halten.