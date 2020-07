Werbung für Hotels mit drei oder vier Sternen bei Google ist nur erlaubt, wenn diese Häuser auch tatsächlich nach der Hotelklassifizierung in Deutschland so bewertet worden sind. Ein entsprechendes Urteil fällte das Landgericht Berlin, wie die Wettbewerbszentrale und der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dohega) am Montag mitteilten.