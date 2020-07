Ein Anstieg der Anzahl der Spitalspatienten mit Covid-19, ein zäher EU-Gipfel und das Warten auf die Maskenpflicht - das sind unsere Themen in der heutigen krone.tv-News-Show. Außerdem zu Gast im Studio: Bildungsminister Heinz Faßmann. Was die Sommerschule bringen soll, und wie er im Herbst einer zweiten Welle begegnen will, hat er krone.tv-Journalistin Damita Pressl erklärt.