Was den Stadttunnel in Feldkirch betrifft, laufen die Vorbereitungsarbeiten. Als nächstes steht der Einbau der Weiche auf der Westbahnstrecke an. Dann folgen die Ausschreibungen für die Lärmschutzwand und die Probebohrungen für zwei Erkundungsstollen. In Sachen Bodenseeschnellstraße ist seitens der Asfinag die Trassenentscheidung für 2020 zugesagt. Nach dem Lockdown gab es Gespräche, in denen bekräftigt wurde, dass der Zeitplan hält.