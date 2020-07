So wie ihm erging es auch etlichen anderen im Land, die in der Vorwoche bei der Hotline 1450 anriefen, einen Abstrich verordnet bekamen und danach auf das Testergebnis warteten. „Ja, wir hatten Engpässe“, räumt man bei der Bezirkshauptmannschaft Liezen ein, „die sind aber durch die Eröffnung eines neuen Labors in Salzburg mittlerweile eingedämmt, der Rückstau wird nun aufgearbeitet“.