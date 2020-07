Der Druck, nahezu jedes Rennen gewinnen zu müssen, ist enorm. Genau diesen verspürte Shiffrin nach den Olympischen Spielen in Sotschi, wo sie mit 18 Jahren bereits Olympia-Gold im Slalom geholt hatte. Die Rennen danach wurden zur Qual. „Ich ging an den Start und war wie gelähmt. Ich hatte Tränen in den Augen. Dann dachte ich, ich müsse erbrechen, oder der ich hatte das Gefühl, dass sich mein Hals zuschnürt und ich nicht mehr atmen kann“, erzählt sie nun gegenüber „people.com“.