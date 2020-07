Sechs erschöpfte Wanderer haben am Sonntag einen nächtlichen Bergrettungseinsatz im Pongau ausgelöst. Weil kein Übernachtungsplatz im Winterraum der Edelweißhütte frei war, gingen die Deutschen in Richtung Werfener Hütte. Einige Teilnehmer waren jedoch so entkräftet, dass sie nicht mehr über einen seilversicherten Steig absteigen konnten. 13 Bergretter brachten sie unverletzt zur Werfener Hütte.