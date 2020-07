Der Leiterplattenhersteller und Technologiekonzern AT&S will in seinem obersteirischen Standort Leoben-Hinterberg - das Stammhaus - bis zu 120 Mio. Euro investieren. In einem ersten Schritt werden 44 Mio. Euro bis Frühjahr 2021 fließen, über das EU-Programm IPCEI sind bis zu 25 Prozent an Zuschüssen möglich. Bis zu 200 neue Jobs würden geschaffen, wie AT&S-CEO Andreas Gerstenmayer am Montag sagte.