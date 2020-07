Die verschobene Entscheidung über eine erneute Verschärfung der Maskenpflicht in Österreich stößt bei der Opposition teils auf heftige Kritik. „Worauf wartet die Regierung?“, fragte etwa die SPÖ am Montag. FPÖ und NEOS argumentierten indes gegen eine österreichweite Verschärfung. Die Koalitionsparteien wollen sich zu diesem Thema jedenfalls noch einmal persönlich zusammensetzen, um die Entscheidung am Dienstag bekannt zu geben. Sowohl Kanzleramt als auch Gesundheitsministerium betonten im Gespräch mit krone.at die Wichtigkeit eines neuerlichen physischen Treffens, um Missverständnissen vorzubeugen und letzte Details zu klären.