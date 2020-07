Christoph Mitterböck ist Lehrling im 2. Ausbildungsjahr. Bei den Kollegen ist er beliebt, auch der Bürgermeister ist stolz auf den jungen Auszubildenden. Dass Christoph in einem Büro des Gemeindeamtes sitzt, ist keine Selbstverständlichkeit, denn er ist autistisch. „In Niederösterreich ist es uns ein großes Anliegen, dass jeder seinen Platz in der Gesellschaft hat und sich dabei gut aufgehoben fühlt“, so Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister bei einem Besuch. Dazu gehört aber auch, dass jeder seinen Beitrag leistet.