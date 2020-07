Buben begegneten Wolf im Zillertal

Der Beutegreifer komme dem Menschen Schritt für Schritt näher, was gefährliche Situationen mit sich bringen könne. „Vor wenigen Wochen sind zwei Buben am Abend in der Nähe des Golfplatzes in Uderns mit ihrem Rad in Richtung Wald gefahren. Plötzlich stand 20 Meter vor ihnen ein Wolf mitten auf der Straße, der nicht weggelaufen ist. Die Buben haben die Flucht ergriffen“, erzählt Heim.