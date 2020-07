Große Locken als Signature-Look

Die royale Beauty ist seit Jahren für ihre lockige Wallemähne bekannt. In den letzten Monaten musste Kate allerdings auch mal selbst Hand anlegen. Fashion-Fachmann James erkennt da sofort die kleinen Unterschiede in ihrem Locken-Stil. Ihre Locken sind weniger fluffig und akkurat wie sonst. Stattdessen setzte die Herzogin in den letzten Monaten auf einen softeren Look, der aber auch leichter zu stylen ist.