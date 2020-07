Eifrige Suche nach Impfstoff

Dieser Schritt dürfte erfolgt sein, da immer noch sehr ungewiss ist, welcher der experimentellen Impfstoffe auch tatsächlich Wirkung zeigen werde. Weltweit wird derzeit in einem beispiellosen Umfang an einem vorbeugenden Mittel gegen das neuartige Coronavirus geforscht. Momentan befinden sich bereits mehr als 20 aussichtsreiche Kandidaten in klinischen Studien. Einige konnten bereits eine Immunantwort hervorrufen, ob sie aber tatsächlich vor einer Infektion schützen, konnte bislang noch nicht nachgewiesen werden.