Die Idee, das „Fleisch der Zukunft“ herzustellen, sei als Reaktion auf die wachsende Beliebtheit eines gesunden Lebensstils und einer gesunden Ernährung, die jährlich steigende Nachfrage nach Alternativen zu traditionellem Fleisch sowie der Notwendigkeit, Lebensmittel umweltfreundlicher zu produzieren, entstanden, so KFC in einer Pressemitteilung. Unter Verwendung von Hühnerzellen und Pflanzenmaterial soll demnach bei 3D Bioprinting Solutions in Moskau eine Technologie entwickelt werden, die es ermöglicht, „den Geschmack und die Textur von Hühnerfleisch nahezu ohne Einbeziehung von Tieren in den Prozess zu reproduzieren“.