Die Polizei in den USA ist nicht gerade bekannt dafür, mit Demonstranten zimperlich umzugehen - doch beim Anblick nackter Haut ist die Exekutive offenbar bereit, die Flucht anzutreten, wie ein Vorfall vom Wochenende zeigt. Bei einem Protest in Portland gegen Polizeigewalt stellte sich den Beamten am Samstag eine hüllenlose Frau in den Weg. Die Gesetzeshüter traten danach den Rückzug an.