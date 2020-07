In welchen Lokalitäten und Situationen die Österreicher künftig wieder eine Maske tragen müssen, das will die Regierung nun doch erst am Dienstag bekannt gegeben. Die Koalitionsparteien wollen sich zu diesem Thema noch einmal persönlich zusammensetzen, um die letzten Details zu klären, hieß es aus dem Kanzleramt gegenüber krone.at. Weil Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) im Rahmen des in die Verlängerung gegangenen EU-Sondergipfels aber noch in Brüssel weilt und auch wegen diverser Termine der Minister sei dies, wie es eigentlich geplant gewesen wäre, nicht mehr am Montag möglich.