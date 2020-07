Mehrere Direkt- und Folgeinfektionen sind in Niederösterreich nach Auftreten von einigen Corona-Clustern am Montag gemeldet worden. Zuletzt waren - wie ausführlich berichtet - in und im Umfeld der Wiener Neustädter Freikirche „Pfingstkirche Gemeinde Gottes“ und in einem Schlachtbetrieb in Eggenburg Covid-19-Fälle aufgetreten. Zudem war auch ein Pfarrer positiv getestet worden.