„Lewis Hamilton tut sich selbst keinen Gefallen. Er braucht niemanden zu maßregeln.“ Peter Frauneder, Sportchef der Kronen Zeitung, spricht in dieser Ausgabe „Krone oder Kasperl“ wieder Klartext. Neben Hamiltons Anti-Rassismus-Aufruf sinniert Frauneder im Gespräch mit Michael Fally über Lewis‘ Gala-Performance beim Ungarn-Grand-Prix, Max Verstappens Crash in der Aufwärmrunde, das Bangen um Marc Marquez, Dominic Thiems Sieg in Berlin, die den „Großglockner der Peinlichkeit“ besteigende Wiener Austria, die Hartberger Sensation und den „Totalschaden für Österreichs Fußball“ rund um den Mattersburger Bankenskandal (alles im Video oben).