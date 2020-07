„Sicht ist für die Kommunikation und die Navigation so wichtig, aber es ist äußerst schwierig, sie in so kleinem Maßstab durchzuführen. Daher war vor unserer Arbeit für kleine Roboter oder Insekten kein drahtloses Sehen möglich“, wird Forschungsleiter Shyam Gollakota zitiert. Typische kleine Kameras, wie sie in Smartphones verwendet würden, verbrauchten viel Energie, um hochauflösende Weitwinkelfotos aufzunehmen. Während die Kameras selbst leicht seien, machten die Batterien, die sie zur Unterstützung benötigten, das Gesamtsystem zu groß und schwer, als dass Insekten - oder Roboter in Insektengröße - sie herumschleppen könnten, so Gollakota weiter.