Taubergung am Sonntagabend auf der Hohen Wand in Niederösterreich: Ein 31-jähriger in Wien lebender Pole war mit seinem zweieinhalb Jahre alten Sohn, der in einer Rückentrage saß, bei einer Wanderung über eine Geländestufe gestürzt. Beide zogen sich Verletzungen zu. Sie mussten in der Dämmerung geborgen werden.