„Ich erinnere mich an keine Zeit in meinem Leben, in der ich so gebrochen war. Dieses Grauen, das ich in den letzten Tagen und schlaflosen Nächten bei der Vorstellung empfunden habe, dass mein kleiner Mann verloren und verängstigt ist und ich nichts tun kann, um ihn zu schützen, ist ein absoluter Albtraum.“ Erschreckend verzweifelte Worte, die Orlando Bloom am Wochenende auf seiner Instagramseite postete.