Das Tier hat unfassbare Qualen erlitten

Das Kätzchen wurde in der Folge zu einer Veterinärmedizinerin gebracht – und sofort eingeschläfert. Die Wunden des Tiers schienen nicht heilbar; jede Minute, die es weiter hätte dahinvegetieren müssen, wäre eine unzumutbare Qual gewesen. Denn der wehrlosen Katze – einem Weibchen, etwa acht Monate alt – war aus dem Bereich des Torsos ein riesiges rechteckiges Stück aus dem getigerten Fell geschnitten worden. Gestern dann ein zweiter schrecklicher Fund, wieder in Graz, kurz nach 8 Uhr morgens: Auf der Petrifelderstraße lag eine gehäutete weiß-schwarz gescheckte Katze, ihr Bauch war aufgeschnitten. Die grauenhafte Tat an dem zehn Jahre alten Weibchen dürfte, das haben Untersuchungen mittlerweile ergeben, in der Nacht davor geschehen sein.