Wie auf krone.at bereits berichtet, wird die Maskenpflicht in Österreich wieder verschärft. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes wird wohl bald wieder im Supermarkt, eventuell auch in Geschäften, Theatern und vielleicht sogar beim Wirten eingeführt. Dadurch soll die Anzahl der bestätigten SARS-CoV-2 Infektionen, die in der Vorwoche erneut rasant anstieg, wieder abnehmen.