Königliche Beobachter sind sich sicher, dass die Oranje-Familie wie 2019 ihren Sommerurlaub in ihrer Villa in Griechenland verbringen wird. Schließlich hat sich Willem-Alexander - was übrigens einiges Stirnrunzeln seiner Landsleute verursachte - zu Beginn der Corona-Krise ein neues Speedboat gekauft. Der König brach mit der Familientradition, Ferien in Italien zu verbringen. In der Toskana hat seine Mutter, Prinzessin Beatrix, noch eine Villa im Chianti.